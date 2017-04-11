От логистики до IT - интересы Эстонии в Азербайджане (ИНТЕРВЬЮ)

2017-04-11 08:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Эстония заинтересована развивать отношения с Азербайджаном в сферах IT, машиностроения, энергетики, логистики, сельского хозяйства, сказал в эксклюзивном интервью Trend министр государственного управления Эстонии Михаил Корб.

“Сегодня мы достаточно плотно работаем [с Азербайджаном] в IT-секторе. Помимо этого нам интересно развивать отношения в сферах сельского хозяйства, машиностроения, энергетики и логистики, которые являются новыми и очень важными направлениями. Думаю, что приоритетным направлением [сотрудничества], которое необходимо развивать, можно назвать транспортный коридор “Север-Юг”. Мы хотим быть в какой-то степени хабом для перевалок грузов с севера - Скандинавии на юг и обратно. Мы планируем перемещать грузы через море, у нас есть хорошие незамерзающие порты, через которые можно перевозить грузы на север”, - сказал министр.

25 лет сотрудничества между Азербайджаном и Эстонией

По мнению министра, в основу становления независимости Азербайджана и Эстонии легли примерно одинаковые события.

“25 лет пролетели незаметно. Мы стартовали примерно с одинаковых позиций, и в основу становления нашей независимости легли приблизительно одинаковые события. Сейчас у нас очень хорошие дипломатические отношения, длительные культурные связи. Мы поддерживаем друг друга и сходимся по многим вопросам”, - сказал министр.

Вместе с тем Корб отмечает наличие потенциала для дальнейшего развития экономических отношений. “Обе страны переживают разные этапы развития, но как в Эстонии, так и в Азербайджане больше говорят о внешней торговле и развитии внешних экономических связей по различным направлениям. Экономические связи между Эстонией и Азербайджаном налажены, но их потенциал гораздо больше, чем он сегодня реализован. Но в целом я оцениваю отношения между двумя странами как очень хорошие”, - сказал министр.

Азербайджан и Эстония могут сотрудничать в банковском секторе

Министр считает, что Эстония и Азербайджан могут обмениваться опытом в банковской сфере.

“Думаю, банковский сектор Эстонии достаточно сильный и эта та сфера, где мы можем проводить хороший обмен опытом. Я не знаком близко с банковским сектором Азербайджана, но в Эстонии он является локомотивом развития IT-технологий. Думаю, в этой сфере у нас очень хорошие возможности для сотрудничества”, - сказал Корб.

Тем не менее, добавил министр, обе страны еще не затрагивали эту тему в своих обсуждениях. Однако министр не исключил, что банковский сектор может стать предметом обсуждения на следующем этапе переговоров.

Возможности для инвестиций в сферах сельского хозяйства, недвижимости, транспорта

Основные инвестиции азербайджанских предпринимателей в Эстонии сосредоточены в сферах недвижимости и розничной торговли, сказал министр. Однако, по его мнению, Азербайджан и Эстония могут осуществлять взаимные инвестиции в сферы сельского хозяйства, недвижимости и транспорта.

Также министр не исключил, что еще одной сферой сотрудничества может стать текстильная промышленность.

“У нас очень сильное текстильное производство. Мы производим одежду, которая достаточно популярна внутри страны. Думаю, что эта та сфера, в которой мы можем сделать следующий шаг, наладить определенные связи и поискать возможности для развития. Но наша главная задача [правительств двух стран] - свести предпринимателей Азербайджана и Эстонии, создать предпосылки, фон и возможности для действий, чтобы бизнесмены могли сами определять свои шаги”, - сказал Корб.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli