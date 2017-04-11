Клинтон подарил Бушу-старшему носки

2017-04-11 08:52 | www.oxu.az | 2

Бывший президент США Билл Клинтон подарил своему также бывшему предшественнику Джорджу Бушу-старшему носки.

Как передает Oxu.Az, об этом муж Хиллари Клинтон сообщил в своем микроблоге Twitter.

Билл Клинтон сообщил, что он навестил Буша-старшего и его супругу в Хьюстоне. Экс президенты США поговорили о детях, внуках, старых и новых временах.

Как выяснилось, Буш-старший давно собирает носки, особенно яркие и необычные, поэтому Клинтон презентовал ему очередные экспонаты для его коллекции.

В 2013 году американцы устроили акцию — они дарили Бушу-старшему на день рождения фотографии в цветных носках.

A.M.