Клинтон подарил Бушу-старшему носки
2017-04-11 08:52 | www.oxu.az | 2
Бывший президент США Билл Клинтон подарил своему также бывшему предшественнику Джорджу Бушу-старшему носки.
Как передает Oxu.Az, об этом муж Хиллари Клинтон сообщил в своем микроблоге Twitter.
Билл Клинтон сообщил, что он навестил Буша-старшего и его супругу в Хьюстоне. Экс президенты США поговорили о детях, внуках, старых и новых временах.
Как выяснилось, Буш-старший давно собирает носки, особенно яркие и необычные, поэтому Клинтон презентовал ему очередные экспонаты для его коллекции.
В 2013 году американцы устроили акцию — они дарили Бушу-старшему на день рождения фотографии в цветных носках.
A.M.