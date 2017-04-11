Главный тренер сборной Аргентины отправлен в отставку

2017-04-11 08:56 | www.oxu.az | 2

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Эдгардо Бауса отправлен в отставку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил глава Ассоциации футбола Аргентины (АФА) Клаудио Тапия.

В августе 2016 года специалист сменил на этом посту Херардо Мартино, который покинул сборную после поражения в финале Кубка Америки. Ранее Бауса тренировал бразильский «Сан-Паулу», аргентинский «Сан-Лоренсо» и др. За свою тренерскую карьеру он дважды выигрывал Кубок Либертадорес - с эквадорским «ЛДУ Кито» (2008) и «Сан-Лоренсо» (2014).

Под руководством 59-летнего наставника сборная Аргентины провела восемь матчей в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года, в которых одержала три победы и потерпела три поражения, еще две встречи завершились вничью. Аргентинцы занимают пятое место в турнирной таблице отбора к первенству мира в России, набрав 22 очка в 14 матчах.

A.M.