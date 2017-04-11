Лидер life-страхования в Азербайджане увеличил сборы на 50%

2017-04-11 10:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В январе-марте 2017 года страховая компания (СК) PASHA Life увеличила сборы на 50 процентов по сравнению с первым кварталом прошлого года до 32,1 миллиона манатов, сообщает во вторник СК.

В отчетный период PASHA Life выплатила более 7,7 миллиона манатов по различным страховым случаям, что на 27 процентов, или 1,66 миллиона манатов больше показателя января-марта 2016 года.

На первое мая уставный капитал СК составил 40,25 миллиона манатов.

PASHA Life функционирует с 2011 года и является самой крупной компанией на рынке life-страхования Азербайджана.

Официальный курс на 11 апреля составляет 1,7031 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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