Явер Джамалов: Оборонные изделия местного производства, были широко использованы в апрельских боях

2017-04-11 11:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Вооружения и боеприпасы, произведенные на азербайджанских оборонных предприятиях, были широко использованы во время апрельских боев, сказал министр оборонной промышленности Азербайджана Явер Джамалов, выступая на прошедшем в понедельник под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом квартале 2017 года и предстоящим задачам.

По словам Джамалова, новая военная техника азербайджанского производства сыграла важную роль в нанесении высокоточных ударов по боевой технике и живой силе противника.

Целенаправленные работы в этом направлении продолжаются. По словам Джамалова, с целью обеспечения национальной армии более современной техникой, согласно поручению главы государства, были проведены успешные испытания беспилотного аппарата нового поколения Zərbə KM (с осколочно-фугасной боевой частью увеличенной мощности поражения), продемонстрированного в сентябре прошлого года.

"Согласно подписанным контрактам эта техника была запущена в серийное производство и передана заказчикам. Господин Президент, также по вашему поручению в настоящее время ведутся интенсивные работы по разработке беспилотного летательного аппарата Zərbə KH (с кумулятивной боеголовкой), способного поразить бронетехнику, военные объекты и живую силу врага на расстоянии 100 километров", - сказал Джамалов.

Вместе с тем, по словам министра, с успехом завершилась разработка национального бронированного автомобиля - Tufan, продемонстрированного главе государства в рамках прошедшей в сентябре прошлого года в Баку международной оборонной выставки ADEX-2016.

"Эта техника была продемонстрирована в феврале текущего года при участии ведущих специалистов министерства обороны и других силовых структур. В ходе испытаний бронированное транспортное средство продемонстрировало полное соответствие поставленным требованиям и получило положительную оценку специалистов", - отметил Джамалов.