Очередное заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Казахстан будет проведено в Баку

2017-04-11 10:21 | www.apa.az | 3

Очередное заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Казахстан будет проведено в мае в Баку.

Об этом АПА сообщили в посольстве Казахстана в Азербайджане. Согласно сообщению, президент Нурсултан Назарбаев после официального визита в Азербайджан дал межправительственной комиссии специальные поручения. Он поручил определить модели экспорта и импорта, которые заинтересуют обе страны, подготовить дорожную карту списка особых товаров, которые производятся в обеих странах.

Также принято решение создать двустороннюю рабочую группу для восстановления поставок в Азербайджан казахского зерна, и импорта в Казахстан производимых в Азербайджане сельхоз товаров.