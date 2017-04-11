Стали известны подробности стрельбы в школе в США – ОБНОВЛЕНО

2017-04-11 09:35 | www.oxu.az | 2

В результате стрельбы в начальной школе в городе Сан-Бернардино, штат Калифорния, скончался один из пострадавших учеников. Таким образом, число жертв увеличилось до трех.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

Как выяснилось, стрельбу устроил 53-летний бывший супруг учительницы школы. Он застрелил ее, после чего покончил с собой.

Полицейские считают, что дети попали под огонь случайно. В настоящий момент в больнице находится еще один пострадавший школьник.

23:32 (10.04.2017)

Два человека погибли в результате стрельбы в начальной школе в округе Сан-Бернардино в штате Калифорния, стрелявший покончил с собой, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших. Управление пожарной охраны округа Сан-Бернардино в Twitter сообщило о «множестве раненых в школе North Park».

«Мы считаем, что это было убийство и самоубийство», - сообщил в Twitter глава местной полиции Джарред Бергуан. По его информации, стрельба произошла в классе. В результате два взрослых человека погибли. Двое учащихся были госпитализированы, их состояние неизвестно.

«Дальнейшей угрозы нет», - написал глава полиции, отметив при этом, что полиция продолжает работать на месте происшествия, ученики школы эвакуированы в здание средней школы неподалеку.

Вскоре после сообщений о стрельбе стало известно, что стрелявший «нейтрализован».

Начальную школу в США посещают дети с 5 по 12 лет, с подготовительного по пятый класс включительно.

С.Б.

