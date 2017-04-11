Французская компания готовит ТЭО в рамках двух железнодорожных проектов в Азербайджане

2017-04-11 11:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Французская консалтинговая компания Systra готовит технико-экономическое обоснование (ТЭО) в рамках двух железнодорожных проектов в Азербайджане, финансируемых Азиатским банком развития (АБР) и Всемирным банком (ВБ), сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов на заседании Кабинета министров Азербайджана, посвященном социально-экономическому развитию в первом квартале 2017 года и предстоящим задачам, которое прошло под председательством Президента Ильхама Алиева.

По словам Гурбанова, в последние два года для обновления железнодорожной инфраструктуры Азербайджана проводятся безотлагательные меры.

"За этот период в целом были капитально отремонтированы 383 километра железных дорог, обновлена контактная сеть, приобретены 153 комплекта стрелочных переводов. На участке Баку-Беюк Кесик завершено строительство подстанций для перевода железной дороги с системы постоянного тока на переменный ток, ведутся работы по обновлению и замене контактной сети и совершенствованию систем связи и сигнализации", - сказал Гурбанов.

Он отметил, что в настоящее время за счет выделенной АБР технической помощи французская консалтинговая компания Systra готовит ТЭО по капитальному ремонту железной дороги Баку-Ялама.

"Также готовится ТЭО для маршрута Ялама-Астара в рамках железнодорожного проекта ВБ", - сказал Гурбанов.

Он добавил, что за 19 месяцев, которые прошли со времени ввода в эксплуатацию скоростного электропоезда Баку-Сумгайыт, им воспользовались 1,375 миллиона пассажиров.

"В настоящий момент ведется ремонт 98-километровой железной дороги Баку-Пиршаги-Сумгайыт, результатом чего станет запуск кольцевой железной дороги Баку-Баладжары-Сумгайыт-Пиршаги-Баку", - сказал Гурбанов.

Он также отметил, что вскоре начнутся работы по реконструкции построенного в 1926 году здания Бакинского вокзала с целью превратить его в железнодорожный музей.

(Автор: Максим Цурков)