Секретарь Совбеза России посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева и Аллею шехидов (ФОТО)

2017-04-11 11:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с находящимся с визитом в Азербайджане секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым во вторник посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память архитектора и созидателя независимого азербайджанского государства, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и возложила венок к его могиле.

Была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Затем делегация, посетив Аллею шехидов, возложила венок к памятнику "Вечный огонь" и почтила память героических сынов Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Гости, полюбовавшиеся панорамой Баку с самой высокой точки столицы, были проинформированы об истории Аллеи шехидов и проводимых в городе работах по благоустройству и созиданию.

(Текст: Кямаля Сеидова)