Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye gönderildi

2017-04-11 10:47 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Halk oylaması için oy kullanma işlemi tamamlanan ABD, Kanada ve diğer ülkelerdeki oylar kuryeyle Türkiye'ye gönderildi.

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için ABD, Kanada ve diğer ülkelerde sandıkların kapanmasının ardından kullanılan oylar kuryelerle Türkiye'ye gönderildi.

ABD'de Başkent Washington, New York, Los Angeles, Miami, Houston, Boston ve Chicago'da 1-9 Nisan'da kurulan sandıklarda kullanılan oylar, sandık görevlileri ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla torbalara konularak mühürlendi.

Mühürlü torbalar Dışişleri Bakanlığının özel kuryeleri tarafından siyasi parti temsilcilerinin eşliğinde Türk Hava Yolları uçakları ile Türkiye'ye gönderildi.

New York Başkonsolosluğunda kampanya dönemi ve halk oylaması sürecine ilişkin açıklama yapan AK Parti Kuzey Amerika Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Levent Ali Yıldız, 50 günlük yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini söyledi.

Kampanya döneminde oylarının rengi ne olursa olsun seçmenlerden sandığa gitmelerini istediklerini kaydeden Yıldız, vatandaşların teveccüh gösterdiğini ve yaklaşık 33 bin oy kullanıldığını bildirdi.

Son seçimde 25 bin civarında oy kullanıldığını hatırlatan Yıldız, gümrüklerde kullanılacak oylarla ABD'deki Türk seçmenlerin yaklaşık 35 bininin oy kullanacağını beklediklerini ifade etti.

Oy sayısındaki artışın kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Yıldız, bu oyların çoğunun "evet" olmasını umut ettiklerini söyledi.

"Hayır" kampanyası için seçim gönüllüsü olarak görev alan Ali Sarıkaya da AA'ya yaptığı açıklamada, halk oylamasının önemli bir sorun yaşanmadan tamamlandığını, "Bu bizim birlikte yaşayabileceğimizi, iş yapabileceğimizi gösteriyor." dedi.

Sarıkaya, 45 kişilik gönüllü ekiple kampanya yürüttüklerini, otobüslerle insanların sandıklara gelmesi için düzenlemeler yaptıklarını anlatarak, "Seçmenlere niçin 'hayır' demeleri gerektiğini anlatmaya çalıştık." dedi.

MHP ABD Temsilcisi Adil Yiğiter de açıklamasında seçmen sayısında artış olmasına rağmen oy kullanma oranında bekledikleri artışı yakalayamadıklarını söyledi.

Türkiye'nin Toronto Başkonsolosluğunda geçen pazar günü sona eren oy verme işlemi sonrası 4 farklı kilitle korunan güvenli odada tutulan oylar, diplomatik kurye ve siyasi parti temsilcilerinin nezaretinde Türkiye'ye doğru yola çıkarıldı.

Toronto'da kullanılan 6 bin 590 oyun bulunduğu torbalar, Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Candan Çetinkaya, Toronto Başkonsolosluğundan Konsolos Murat Alakuşu ve Konsolos Ebru Demirbaş ile AK Parti Toronto Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mehmet Emin Erilli ve CHP Kanada Temsilcisi Halil Sivri eşliğinde Türk Hava Yollarının (THY) TK18 sefer sayılı Toronto-İstanbul uçağına konuldu. Oylar, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı gereğince heyette bulunanların yanında taşınıyor.

Vancouver Başkonsolosluğunda kullanılan bin 553 oyun bulunduğu oy torbaları da oluşturulan diplomatik kurye ile bu uçağa yetiştirildi.

Yerel saatle 23.00'te havalanan Toronto-İstanbul uçağındaki heyette bulunan Mehmet Emin Erilli, hareketinden önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy torbalarını İstanbul'a kadar yanlarına taşıyacaklarını söyledi.

Erilli, Türkiye'ye ulaştıklarında oy torbalarını İstanbul'da havalimanında kurulan YSK merkezine teslim edeceklerini belirterek, "Ayrıca, Ankara Ticaret Odası salonlarında kurulacak Yurtdışı Oy Sayım Merkezi'nde de oylarımızın açılması ve sayılmasına nezaret edeceğiz." dedi.