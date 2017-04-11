Задержаны 426 человек, объявленных в розыск

2017-04-11 10:35 | www.apa.az | 3

В марте за нарушение государственной границы были задержаны 53 человека.

Как сообщили АПА в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), среди нарушивших границу 19 граждан Азербайджана, 6 граждан Узбекистана, 5 граждан Таджикистана, 5 граждан Пакистана, 3 гражданина Грузии, 3 гражданина Нигерии, 2 гражданина Исламской Республики Иран, 2 гражданина Венесуэлы, 2 гражданина Кыргызстана, а также по 1 гражданину Ганы, Турции, Великобритании, Греции, Шри-Ланки. За нарушение режима государственной границы в 654 случаях нарушения задержаны 811 человек.

В ходе мероприятий по борьбе с преступностью были задержаны и переданы соответствующим структурам 426 человек, разыскиваемых правоохранительными органами Азербайджана.

В результате мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств был предотвращен перевоз через границу 728,2 гр. наркотических веществ.

В результате мер, принятых в рамках борьбы с контрабандной деятельностью были перехвачены контрабандные товары общей стоимостью примерно 230 тысяч 571 манат, в том числе 1 радиоприемник, 21400 азербайджанских манатов, 7000 долларов США, 1093 грамм драгоценностей, 3 лодки, 10 кг синтетической икры, 6100 метров сетки, 4360 коробок пиротехнических средств, 268 мобильных телефонов, 10427 различных лекарственных препаратов, алкогольные напитки, промышленные и продовольственные товары.