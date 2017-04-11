Армяне обстреляли азербайджанские села

2017-04-11 09:48 | www.oxu.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 111 раз.

Как передает Oxu.Az, ВС Армении с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского и Иджеванского районах, в селе Айгепар Бердского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гызылхаджылы, Кемерли и на безымянных высотах Газахского района, в селе Алибейли Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Сарыджалы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз, Гараханбейли и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Агдамского и Физулинского районов.

A.M.

