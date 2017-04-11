Координатор TİKA в Бакинской Высшей Школе Нефти (ФОТО)

2017-04-11 11:55 | www.trend.az | 3

В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) прошла встреча ректора БВШН Эльмара Гасымова с представителями бакинского офиса Турецкого Агентства по Сотрудничеству и Координации при Премьер-министре Турции (TİKA). В ней приняли участие Координатор Агентства Адем Урфа, его заместитель Мехмет Али Етиш и сотрудник офиса Аббас Гумбатов. В ходе встречи была представлена информация о деятельности организации и рассмотрены вопросы налаживания сотрудничества Высшей Школы с TİKA.

Говоря о братских отношениях Турции и Азербайджана, ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил успешное и прочное долголетнее сотрудничество между двумя странами, в том числе и в сфере образования. Остановившись на перспективах сотрудничества с TİKA, он, в частности, сказал о возможности организовать тренинги по менеджменту и управлению университетами для сотрудников Высшей школы. По его словам, такие учебные курсы позволят повысить эффективность работы БВШН.

Рассказав о деятельности агентства, Адем Урфа предоставил подробную информацию о проектах, осуществляемых TİKA в экономической, социальной и культурной областях. Он сообщил, что TİKA имеет за рубежом более 100 представительств в 54 странах мира, включая Азербайджан, а первый зарубежный офис агентства был открыт в Туркменистане. Кроме того, TİKA сотрудничает с различными центрами, занимающимися вопросами развития, в почти ста странах мира. Основные цели Турецкого Агентства по Сотрудничеству и Координации – создание структур социальной сферы в тюркоязычных государствах, обеспечение их устойчивого развития и оказание им технической поддержки. К настоящему времени агентством реализованы программы и проекты в таких областях, как образование, здравоохранение, строительство, сельское хозяйство, туризм, финансовая сфера и ряде других.

На встрече была достигнута договоренность о путях налаживания сотрудничества БВШН и Турецкого Агентства по Сотрудничеству и Координации. Координатор TİKA в Азербайджане Адем Урфа заверил ректора Эльмара Гасымова в том, что уже в ближайшее время в этом направлении будут предприняты конкретные шаги.