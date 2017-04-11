Джавид Гурбанов: После завершения строительства железной дороги Астара-Решт будет запущен поезд Баку-Нахчыван

2017-04-11 11:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - После завершения строительства железной дороги Астара-Решт в Иране в рамках проекта международного коридора "Север-Юг" будет запущен поезд по маршруту Баку-Нахчыван, сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов на заседании Кабинета министров Азербайджана, прошедшем под председательством Президента Ильхама Алиева и посвященном социально-экономическому развитию в первом квартале 2017 года и предстоящим задачам.

Он напомнил, что уже осуществляются перевозки посредством международного скоростного поезда Нахчыван-Мешхед-Нахчыван.

"После того, как завершится строительство железной дороги Астара-Решт, будет запущен поезд Баку-Нахчыван. Это обеспечит населению Нахчывана легкий доступ в Баку по железной дороге. Производимые в Нахчыване травертин, мрамор, гипс, минеральные воды "Бадамлы" и "Сираб", соль, а также различные продукты сельского хозяйства будут доставляться в Баку в течение 30-32 часов. В то же время появится возможность поставлять перечисленные экспортные товары на рынки соседних стран. С этой целью на территории автономной республики начат процесс модернизации железнодорожного хозяйства", - сказал Гурбанов.

(Автор: Максим Цурков)