Kılıçdaroğlu Bursa’da ‘evetçilere’ canlı yayın çağrısı yaptı

2017-04-11 12:51 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

CHP lideri: Yüreğiniz varsa cesaretiniz varsa bilginiz varsa sadece üçünüz değil 33 kişi gelin. Ben tek başına geleceğim.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Bursa’da düzenlediği ‘hayır’ programında konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasında; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı Mehmet Uçum’u sarf ettiği “Sessiz değil halkımız gümbür gümbür bir devrim yapıyor farkında mısınız? Halk kendi devletini kurmak için adım atıyor” şeklindeki sözlerine de tepki gösterdi. CHP lideri “Ne demek 16 Nisan’da yeni bir devlet kurulacak? Yeni bir rejim mi kuruyoruz? Ülkenin adı mı değişecek?” diye konuştu.

“Bir rejim değişikliği yapılıyor” diyen CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü; “Bir Allah’ın kulu çıkıp etk adam rejimini şu nedenle istiyoruz diyerek anlatmadı. Çift başlılığı önlemek için diyorlar. Nasıl olacak bu?

Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. Bir partinin genel başkanı nasıl tarafsız olacak. Bir partinin genel başkanı nasıl tarafsız olsun? Ama cumhurbaşkanı seçilen kişi 80 milyonu temsil etmek zorundadır.

Rejim değişiyor. Kendileri anlatıyor. Cumhurbaşkanı’nın danışmanı ‘halk kendi devletini kuracak’ diyor. 16 Nisan’da. Ne demek 16 Nisan’da yeni bir devlet kurulacak? Yeni bir rejim mi kuruyoruz? Ülkenin adı mı değişecek?”

ERDOĞAN, YILDIRIM VE BAHÇELİ’YE YİNE ÇAĞRI YAPTI

Kampanya süreci boyunca Cumhurbaşkanı, Başbakan ve MHP lideri Bahçeli’nin ‘hedefinde’ olduğu belirten Kılıçdaroğlu “Madde bir Kemal Kılıçdaroğlu, madde iki Kemal Kılıçdaroğlu, madde üç Kemal Kılıçdaroğlu, madde dört Kemal Kılıçdaroğlu, geliyor geliyor madde on sekiz Kemal Kılıçdaroğlu… Mitinglerde tek konu var, Kemal Kılıçdaroğlu. Arkadaşlara sordum ‘Ben mi atladım bu 18 maddede ben mi varım’ diye. Onlar da baktı ‘yok’ diyor. Yahu bu Kılıçdaroğlu size ne yaptı? Madem öyle çıkalım birlikte canlı yayına… Yüreğiniz varsa cesaretiniz varsa bilginiz varsza sadece üçünüz değil 33 kişi gelin. Ben tek başına geleceğim” diye konuştu.