Николай Патрушев посетил могилу Гейдара Алиева и Аллею шехидов
2017-04-11 10:57 | www.apa.az | 3
Делегация, возглавляемая секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым, 11 апреля посетила могилу Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения и возложила венок.
Как сообщает АПА, делегация также возложила цветы к могиле академика Зарифы Алиевой.
Затем российская делегация посетила Аллею шехидов, почтила память сынов Родины, отдавших свои жизни во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, возложила венок к монументу «Вечный огонь».