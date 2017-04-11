Николай Патрушев посетил могилу Гейдара Алиева и Аллею шехидов

2017-04-11 10:57 | www.apa.az | 3

Делегация, возглавляемая секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым, 11 апреля посетила могилу Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения и возложила венок.

Как сообщает АПА, делегация также возложила цветы к могиле академика Зарифы Алиевой.

Затем российская делегация посетила Аллею шехидов, почтила память сынов Родины, отдавших свои жизни во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, возложила венок к монументу «Вечный огонь».