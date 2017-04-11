Пентагон: Ракетный удар в Сирии нанес ущерб 20% сирийских самолетов

2017-04-11 10:00 | www.oxu.az | 2

Ракетный удар по авиабазе Шайрат уничтожил или повредил 20% действующих сирийских самолетов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

«Удар привел к повреждению или уничтожению запасов топлива и боеприпасов, средств ПВО и 20% действующей сирийской авиации», - говорится в заявлении.

Мэттис отметил, что в свете ракетных ударов со стороны США «повторное использование химического оружия сирийским правительством» будет опрометчивым поступком.

Н.О.