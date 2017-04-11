Все меньше людей верят в курс доллара в 2,40-2,60 маната – ПРОГНОЗ

2017-04-11 10:06 | www.oxu.az | 3

За последние 2 месяца доллар дешевеет по отношению к манату. Официальный курс доллара, составлявший 1,92 маната 1 февраля, сегодня упал до 1,7031 маната. Банки уже продают доллар за 1,65 маната. А насколько может усилиться манат?

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Marja, следующие факторы являются положительными для маната:

- За 3 месяца этого года торговый оборот увеличился на 15%, экспорт превысил импорт, и возникло положительное сальдо в размере 1 миллиарда долларов. Экспорт вырос примерно на 50%, ненефтяной экспорт – примерно на 10%, а импорт уменьшился на 17%.

- В 2016 году по сравнению с 2015 годом дефицит торгового баланса сократился в 21 раз и составил 539,2 млн долларов. В этом году может возникнуть профицит торгового баланса.

- Цены на нефть остаются на уровне 50 долларов. К середине года цены на нефть марки Brent должны вырасти до 60 долларов.

- За 3 месяца этого года валютные резервы выросли на 1 млрд долларов и достигли 38,5 млрд долларов. Также растут валютные резервы Центробанка.

- Жесткая денежная политика Центробанка дала результат. Путем депозитных аукционов и эмиссии нот был сокращен объем находящейся в обороте денежной массы.

- По сравнению с 2015 годом у людей стало меньше денег, которые можно было бы потратить на покупку долларов. Так как доллар не смог пробить отметку в 2 маната, уменьшились ожидания, что доллар будет стоить 2,40-2,60 маната.

-В первом квартале этого года ненефтяной сектор экономики вырос на 2,4%.

- Турпоток в страну вырос, что привело к поступлению валюты на рынок. В первом квартале этого года число приезжающих нашу страну туристов выросло на 25%.

- Банковский сектор стабилизировался.

У.А.

