Азербайджанский Gunay Bank расширяет филиальную сеть

2017-04-11 11:57 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана выдала разрешение на открытие в Баку филиала и отделения Gunay Bank, сообщает во вторник ведомство.

Филиал N5 банка будет действовать по адресу Насиминский район, ул. Шамиля Азизбекова, 185. Отделение N5 будет открыто по адресу Насиминский район, ул. Зергерпалан, 5.

ОАО Gunay Bank действует на территории Азербайджана с 1992 года. На сегодняшний день у банка семь акционеров-физических лиц.

(Автор: Азад Гасанли)