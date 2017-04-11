Концерт Валерия Меладзе в Баку – цена билетов, бесплатная доставка

2017-04-11 12:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Известный певец, заслуженный артист России, обладатель множества премий Валерий Меладазе выступит 4 и 5 мая на сцене Дворца Гейдара Алиева, сообщает Trend Life. Начало концерта в 20.00.

Билеты на концерт можно приобрести во всех кассах города и центрах Службы ASAN, а также онлайн на сайте https://iticket.az/. Телефон для бесплатной доставки билетов (077) 600-00-60.

Цены на билеты доступные и недорогие, которые можно приобрести за 59, 69 или 89 манат (схема прилагается), причем с бесплатной доставкой, сообщают организаторы.

Каждое выступление Валерия Меладзе в Баку проходит при аншлаге, оставляя у зрителей самые незабываемые впечатления и эмоции. На этот раз Валерий Меладзе представит гостям праздничного вечера концертную программу «Юбилейный тур» с самыми известными хитами и новыми композициями, которые уже успели стать популярными. Юбилейный тур Валерия Меладзе проходит в России, Азербайджане, Грузии, Израиле, Чехии, Германии и других странах.

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Валерий Меладзе - певец, продюсер и телеведущий. Член правления Международного союза деятелей эстрадного искусства. Заслуженный артист Российской Федерации, Народный артист Чеченской республики. Трёхкратный обладатель Национальной российской премии «Овация», многократный обладатель премий «Песня года», «Золотой граммофон», семикратный обладатель премии «Муз-ТВ», трехкратный обладатель премии RU.TV .