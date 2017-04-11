Bakandan kritik Rusya açıklaması! Tarih belli oldu

2017-04-11 13:08 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya'nın tarım ürünlerine uyguladığı kısıtlama hakkında konuştu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AA Editör Masası'na konuk oldu. Zeybekçi, konuşması esnasında Rusya'nın tarım ürünlerine uyguladığı kısıtlamaya da değindi.

Zeybekci, ''Hemen hemen önümüzdeki hafta bir görüşme olacak. Takvim nerede ve kimin için uygunsa, nerede olursa olsun, benim için önemli değil, bu anlamda görüşeceğiz. Yasaklarla hiçbir ülke kazanmaz, her iki ülke de kaybeder. Biri az kaybeder, biri çok kaybeder. Yasakların olmadığı bir ortamda her iki ülke kazanır" dedi.