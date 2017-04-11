Петербургского смертника незадолго до теракта депортировали из Турции

2017-04-11 11:14 | www.apa.az | 3

Исполнитель теракта в петербургском метро Акбарджон Джалилов был депортирован из Турции в декабре 2016 года.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на Лента.ру.

Как долго молодой человек находился на территории страны, не уточняется. Известно только, что после того, как его внесли в черный список, он еще около года нелегально пребывал в Турции.

О связях Джалилова с террористическим подпольем также не сообщается.

Отметим, 3 апреля в метро Санкт-Петербурга в вагоне поезда, следовавшего от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту», произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек. Установлено, что теракт совершил 22-летний смертник Акбаржон Джалилов — этнический узбек из Кыргызстана, несколько лет назад получивший российский паспорт.

7 апреля Басманный суд Москвы заключил под стражу до 3 июня гражданина Таджикистана Содика Ортикова, подозреваемого в причастности к этому теракту.