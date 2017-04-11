В Мексике семь человек погибли при обрушении строящегося паркинга

2017-04-11 11:31 | www.apa.az | 3

В столице Мексике в результате обрушения на строительстве паркинга погибли по меньшей мере семь человек, еще десять получили ранения.

Как передает АПА со ссылкой на 112.ua, обрушение произошло, когда рабочие пытались установить очередную балку. В этот момент бетонные плиты, из которых было построено здание, сложились, и рабочие оказались под завалами. На место происшествия прибыли машины скорой помощи и пожарные.

По информации представителя спасательной службы, число пострадавших может достигать 20 человек. Также спасатели не исключают, что под завалами все еще могут находиться люди.