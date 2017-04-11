Малала Юсуфзай стала самым молодым посланцем мира ООН

2017-04-11 10:12 | www.oxu.az | 3

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Генеральный секретарь Антониу Гутерриш официально назначил пакистанскую правозащитницу Малалу Юсуфзай новым Посланцем мира ООН, сообщает Oxu.Az со ссылкой на центр новостей ООН.

Несколько лет назад М. Юсуфзай стала жертвой нападения талибов. Они пытались убить ее за то, что Малала защищала право девочек на образование. Она получила тяжелые ранения, но, восстановив здоровье, продолжила активно выступать в поддержку образования девочек.

М. Юсуфзай родилась 12 июля 1997 года. В 2014 году она была удостоена Нобелевской премии мира. А в 2015 году она выступала на юбилейной, 70-й сессии, Генеральной Ассамблеи – сразу после папы Римского.

Почетное звание Посланца мира ООН присваивается выдающимся деятелям в правозащитной сфере, в области искусства, музыки, науки, спорта, которые согласились привлекать внимание международной общественности к работе ООН. Сегодня в список посланцев мира ООН входят: принцесса Иордании Хайя бинт аль Хуссейн, звезды Голливуда Шарлиз Терон, Майкл Дуглас, Джордж Клуни и Эдвард Нортон, певец Стиви Уандер, писатели Пауло Коэльо, дирижер Даниэль Баренбойм и др.

Н.О.