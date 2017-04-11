Азербайджанская красавица рассказала о службе в Силах спецназначения – ФОТО

2017-04-11 10:19 | www.oxu.az | 3

Oxu.Az представляет интервью обладательницы титула Второй вице-миссис «Top of the World-2015», военнослужащей войск специального назначения Азербайджана Теграны Бахрузи сайту Sputnik-Азербайджан.

- Теграна, для начала расскажите о себе.

- Родилась в России, но по национальности я — азербайджанка. Ко всему этому у меня есть турецкие, иранские и немецкие корни. Вот такая у меня смешанная кровь. Вместе с семьей жила в Самаре, но периодически приезжала в любимый Азербайджан, потому что здесь жила моя бабушка. Окончив юридический факультет Московского городского педагогического университета, решила продолжить свое образование и поступила на заочное отделение Самарского государственного университета по направлению клинической психологии.

- Сейчас вы уже живете в Азербайджане?

- Не могу сказать, что полностью сюда переехала, но пока я живу и работаю в Азербайджане. В будущем, может, уеду и буду служить в России.

- Теграна, вы по профессии юрист и психолог, и вдруг решили служить в войсках специального назначения Азербайджана. Как так получилось?

- Когда заключала контракт с управлением Внутренних войск Азербайджана, думала, что буду работать в прокуратуре, потому что это мне ближе всего. Когда я услышала, что в ВВ МВД Азербайджана открылась женская группа специального назначения, то у меня в голове родилась идея – а почему бы нет?

Я думала, что все будет, как нам показывают это в фильмах, но все оказалось наоборот. Нам было очень трудно, потому что к нам – девушкам – относились, как к мужчинам. Мы весь день тренировались, даже времени не было отдыхать.

Я не только физически, но и психологически уставала. Я по натуре спокойный человек. Честно говоря, вначале очень жалела о своем выборе, но постепенно полюбила военную форму и представить себя не могла без нее. Сейчас военная служба у меня на первом месте.

- Что было для вас самым трудным?

- Было очень трудно служить в одной команде с девушками. Я старалась ни на кого не обращать внимания, и заниматься своим делом. Постепенно ко всему этому привыкла. Также из-за того, что нам приходилось все время быть на солнце, во время тренировок получала солнечные ожоги. Это было ужасно, ведь девушки не привыкли ко всему этому. После этого я даже возненавидела лето и хотела, чтобы постоянно была зима.

- А как ваша семья восприняла ваше желание – служить в войсках?

- Вначале они не соглашались. Говорили, что мне будет очень трудно, но не смогли меня отговорить. Потом родители гордились мной, потому что я добилась успехов и в военной службе, и в модельном бизнесе. Моя ошибка лишь в том, что я очень доверчивый человек. Всем доверяю, хочу помочь и потом страдаю сама же.

- А как вы попали в модельный бизнес?

- Честно говоря, до того, как начать военную службу, очень хотела принять участие в конкурсе красоты, но у меня не получилось, потому что всегда была очень стеснительная. Каждый раз работа мешала мне. Организаторы конкурсов красоты в Баку обратились ко мне и предложили представить Азербайджан на престижном Международном конкурсе красоты, и я согласилась.

Сначала было очень страшно, так как я не профессиональная модель и все это для меня впервые. Я осознавала, что беру на себя большую ответственность, представляя свою страну. Я была удостоена короны и звания Второй вице-миссис «Top of the World -2015». После этого меня много раз приглашали на другие конкурсы, просто из-за работы никак не могла найти время для них.

- Наверное, девушки, которые служили вместе с вами, после этого конкурса позавидовали вам?

- Не думаю. Они всегда знали, что я интересуюсь конкурсами красоты, но не думали, что когда-то займусь этим всерьез. Они были рады за меня. Честно говоря, когда отправилась на конкурс, никому не сообщила об этом, знали лишь несколько моих подруг, а после того как начали обо мне писать, все были в шоке.

- А как модели восприняли новость о том, что вместе с ними в конкурсе участвует девушка из спецназа?

- Для них это было странным, потому что никогда такого не было. Во время участия в конкурсе каждая из участниц должна была продемонстрировать свой талант. Многие из них пели, танцевали, а я же, как военнослужащая, продемонстрировала свои спецназовские способности – показала приемы рукопашного боя. Всем было интересно. После меня уже многие девушки-военнослужащие решили стать моделями. Приятно было, что мое участие дало им стимул.

- Как вы оцениваете развитие модельного бизнеса в Азербайджане?

- Несколько лет назад эта сфера развивалась не очень хорошо, но в последнее время интерес к ней возрос. В Азербайджане очень красивые девушки. К сожалению, наш народ настороженно воспринимает модельный бизнес. Но я уверена, что в будущем все изменится.

- Вам не трудно совмещать две профессии, которые очень отличаются друг от друга?

- Не трудно. Просто некоторые не понимают этого. Раскрою вам один секрет: когда выбирают девушек-военнослужащих для участия в каких-то мероприятиях, то, прежде всего, обращают внимание на их внешний вид. Так что внешность играет важную роль в любой профессии. В будущем намерена продолжать совмещать две эти профессии, потому что выбор сделать между ними не смогу. Буду и служить, и работать моделью.

- Когда-то приходилось использовать свои спецназовские способности в жизни? Поклонники часто бывают назойливы?

- Я всегда умела постоять за себя. Насчет поклонников могу сказать, что их очень много. Большинство из них военнослужащие. Иногда даже возникают проблемы, когда кому-то отказываю во внимании. Просто меня нельзя принудить к чему-то.

- Как мне известно, вы также пишете книги?

- Да, правда. Я очень уважаю нашего министра Закира Гасанова и хочу на день рождения подарить книгу, посвященную ему. Книга называется «Идеальный министр - Закир Гасанов». Она еще не издана, пока дорабатываю ее. Следующую книгу планирую написать о себе.

- Чем сейчас занимаетесь?

- На данный момент мне нужно решить некоторые свои проблемы и потом уже приступить к новым проектам. Когда мне плохо, не могу чем-то заниматься. Намерена принять участие в конкурсах красоты и одновременно служить в войсках.

А.С.

