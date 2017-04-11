В Азербайджане приватизированы еще 16 гособъектов (ФОТО)

2017-04-11 12:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Во вторник в ходе аукционов, проведенных Государственным комитетом по вопросам имущества Азербайджана, приватизированы 16 объектов госсобственности, сообщает ведомство.

Как отмечается, на аукционе по приватизации госсобственности в Баку приватизированы 11 объектов, в том числе три малых предприятия, семь нежилых участка и одно транспортное средство.

В этот же день аукционы прошли в регионах республики. Так, в ходе этих аукционов были приватизированы три малых предприятия и два нежилых участка. Малые предприятия расположены в Барде, Геранбое и Газахе, нежилые участки - Сумгайыте и Мингячевире.

Очередной аукцион по приватизации госсобственности пройдет 18 апреля. В рамках аукциона на приватизацию будет выставлен 141 объект госсобственности, включая 25 акционерных общества, 29 малых предприятия и 87 нежилых участков.

(Автор: Азад Гасанли)