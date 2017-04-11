Министр культуры Азербайджана прокомментировал ценовую политику местных отелей (эксклюзив)

2017-04-11 12:16 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Регулировать цены на проживание в отелях невозможно, у каждого отеля своя ценовая политика, сказал во вторник Trend министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев, комментируя разницу в ценах в отелях, предлагаемых зарубежным и местным туркомпаниям.

Министр связал причину предложения дешевых цен иностранным компаниям с ранним бронированием. «У каждого отеля своя система. Отели предлагают корпоративные цены. Для тех, кто бронирует раньше, цены бывают ниже. Поскольку места из-за рубежа бронируются раньше, они обходятся дешевле. Каждое предприятие, каждый отель хочет планировать свою работу заранее, и поэтому компаниям предоставляются льготы. Если заказы делаются раньше, то они могут быть предоставлены и местным компаниям», - сказал Гараев.

Ранее советник председателя Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Музаффар Агакеримов сказал Trend, что азербайджанские отели предлагают иностранным компаниям номера по ценам гораздо ниже, нежели местным турфирмам. «Азербайджанские туркомпании не могут приобретать у отелей дешевые места на проживание, поэтому проигрывают в конкуренции с иностранными компаниями. В результате цены турпакетов в Азербайджан, предлагаемых иностранными компаниями, бывают дешевле пакетов местных компаний», - сказал он.

Агакеримов считает, что отели должны защищать интересы местных туркомпаний. «Если местным турфирмам будут предлагаться дешевые номера в отелях, то иностранные туристы вынуждены будут приобретать турпакеты у наших компаний», - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)