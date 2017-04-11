Судебное заседание в связи с ликвидацией ВАК отложено

2017-04-11 11:46 | www.apa.az | 2

Назначенное на сегодня заседание Верховного суда России в связи с иском Минюста о ликвидации Всероссийского азербайджанского конгресса перенесено на 25 апреля.

Как сообщает московский корреспондент АПА, причиной послужило то, что представитель Министерства юстиции России не явился на заседание.

Отметим, ранее в департаменте по связям с общественностью Минюста АПА сообщили, что ВАК в своей деятельности нарушил существующее законодательство Российской Федерации: «Во время контрольно-проверочных мероприятий проводимых министерством юстиции выяснилось, что ВАК нарушил как российское законодательство, так и положения собственного устава. Министерство юстиции России на основании закона «Об общественных организациях» неоднократно делало предупреждения Президиуму Центрального Совета ВАК для устранения выявленных нарушений».

Было отмечено, что в результате того, что организация не устранила нарушения, 9 марта этого года министерство юстиции России обратилось с административным иском о ликвидации организации в Верховный Суд.

Напомним, Всероссийский Азербайджанский Конгресс был создан в 2001 году.