В центре Киева прогремел взрыв – ФОТО

2017-04-11 10:24 | www.oxu.az | 2

Взрыв прогремел в ночь на вторник на улице Владимирской, 4 в Киеве.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Hromadske.

Взрывной волной вынесло стекла на первом этаже здания, где размещены рестораны и банк. Без стекол также остались припаркованные рядом с местом происшествия автомобили. На месте взрыва работают сотрудники правоохранительных органов. Информации о пострадавших нет.

В конце марта в одном из мусорных баков в Печерском районе Киева было обнаружено самодельное взрывное устройство.

Н.О.