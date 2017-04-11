В строительстве соцжилья в Баку примут участие более 20 частных компаний

2017-04-11 12:18 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Более 20 частных компаний примут участие в строительстве социального жилья в Ясамальском районе Баку, сказал журналистам во вторник директор Государственного агентства по жилищному строительству Азербайджана Самир Нуриев.

По его словам, проект обеспечит работой более 2,5 тысячи человек.

"В настоящее время идет строительство третьего этажа девятиэтажного здания и второго этажа школы. Параллельно с этим началось строительство 15 зданий. В этом месяце мы планируем начать строительство еще семи зданий", - сказал он.

Помимо этого, добавил Нуриев, ведутся работы по прокладке канализационных линий, водопроводов и линий электроснабжения.

Государственное агентство по жилищному строительству было создано в апреле прошлого года, в его подчинении также находится ООО MIDA. В настоящее время ведомство строит жилой комплекс для льготной категории населения в Ясамальском районе Баку, строительство которого завершится в середине следующего года. Ведомству уже выделен второй участок в Сураханском районе Баку (поселок Говсан), однако, строительные работы на этой территории еще не начались.

(Автор: Азад Гасанли)