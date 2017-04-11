По делу о теракте в Петербурге задержали восемь человек

2017-04-11 12:21 | www.trend.az | 2

Директор ФСБ Александр Бортников рассказал о подозреваемых, которые были задержаны по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга, передает РИА Новости.

"В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий задержано восемь членов законспирированных террористических ячеек, шесть из которых находились в Санкт-Петербурге, двое в Москве, все — выходцы из Центральной Азии", — заявил Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета.

По его словам, во время обысков силовики изъяли большое количество оружия и средств поражения. Сейчас спецслужбы ищут организаторов теракта.