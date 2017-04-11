В Норвегии обнаружен похожий на бомбу подозрительный предмет, подозреваемый арестован

2017-04-11 12:02 | www.apa.az | 2

В городе Порсгрунн на востоке Норвегии несколько зданий были оцеплены после обнаружения подозрительного предмета.

Как сообщает АПА со ссылкой на newsru.com, один человек арестован, полиция вызвала группу саперов из Осло.

По информации телеканала NRK, бомба была обнаружена во вторник, 11 апреля, рано утром. «Мы задержали одного человека, еще шесть человек, проживающих в этом районе, были эвакуированы», - говорится в сообщении местной полиции.

Службы правопорядка не приводят никаких подробностей по поводу предмета, вызвавшего подозрения, и обстоятельств его обнаружения. При этом в комментариях отмечается, что ситуация была признана настолько серьезной, что саперов решили вызвать из столицы государства.

Район обнаружения предполагаемой бомбы оцеплен. Эвакуированных жителей разместили в безопасных убежищах, а тех горожан, чьи дома располагаются дальше от места происшествия, проинструктировали на предмет безопасных зон и порядка перемещения.

Репортеры передают с места событий, что обстановка в Порсгрунне остается спокойной, несколько патрульных держат оцепление. Всего блокированы четыре здания, в том числе церковь и два жилых дома. В каком из зданий находится бомба, не уточняется.

Напомним, после теракта в Стокгольме 8 апреля, унесшего жизни четверых и покалечившего 15 человек, в Норвегии были усилены меры безопасности. Полицейские патрулируют улицы с автоматами и другими видами оружия дальнего и ближнего боя.

В субботу вечером в центре Осло был обнаружен подозрительный предмет, похожий на бомбу. Сотрудники служб безопасности решили не рисковать и произвели дистанционный подрыв с помощью робота. 17-летний россиянин, который был задержан в тот же день со взрывчаткой, отправлен под арест на две недели.

Как передает BBC, после этих событий спецслужбы Норвегии подняли уровень террористической угрозы. Теперь нападение «вероятно», а не «возможно», отмечают в Осло. Уровень угрозы будет оставаться повышенным в течение двух месяцев. В Норвегии полагают, что недавние нападения во Франции, Германии, Великобритании, России и Швеции могут спровоцировать подражателей.



