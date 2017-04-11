В Лиге Чемпионов стартуют матчи 1/4 финала
2017-04-11 10:31 | www.oxu.az | 2
Сегодня в Лиге Чемпионов стартуют матчи 1/4 финала.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, один из матчей состоится в Италии, а другой в Германии.
«Ювентус» примет дома грозную «Барселону», а «Боруссия» примет французский «Монако».
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Первые матчи
«Ювентус» (Италия) – «Барселона» (Испания)
Главный судья: Симон Марчиньяк (Польша)
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Монако» (Франция)
Главный судья: Даниэль Орсато (Италия)
Отметим, что оба матча начнутся в 22:45 по бакинскому времени.