В Лиге Чемпионов стартуют матчи 1/4 финала

2017-04-11 10:31 | www.oxu.az | 2

Сегодня в Лиге Чемпионов стартуют матчи 1/4 финала.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, один из матчей состоится в Италии, а другой в Германии.

«Ювентус» примет дома грозную «Барселону», а «Боруссия» примет французский «Монако».

Лига Чемпионов, 1/4 финала

Первые матчи

«Ювентус» (Италия) – «Барселона» (Испания)

Главный судья: Симон Марчиньяк (Польша)

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Монако» (Франция)

Главный судья: Даниэль Орсато (Италия)

Отметим, что оба матча начнутся в 22:45 по бакинскому времени.

A.M.

