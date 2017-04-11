В Football for Friendship Азербайджан представит 12-летний футболист из "Шахдага" (ФОТО)

2017-04-11 12:28 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Двенадцатилетний Марат Арзуманов представит Азербайджан в Международном социальном проекте «Футбол для дружбы» (Football for Friendship), который пройдет в Санкт-Петербурге с 26 июня по 3 июля.

Футболист клуба «Шахдаг» сыграет в одной команде с молодыми игроками из Сингапура, Испании, Боливии, Болгарии, Аргентины, Чехии и Ливии. Юный Марат Арзуманов будет выступать на позиции защитника, сообщили Trend в клубе «Шахдаг».

Организатором проекта является глобальная энергетическая компания «Газпром» - официальный партнер ФИФА и чемпионата мира по футболу 2018. В 2017 году география проекта существенно расширилась: количество стран-участниц увеличилось в два раза - с 32 до 64. Впервые в «Футболе для дружбы» примут участие дети из Мексики и США и, таким образом, проект объединит юных футболистов четырех континентов - Африки, Евразии, Северной и Южной Америки.

Пятый сезон пройдет в новом формате: вместо команд, представлявших футбольные клубы разных стран, молодые футболисты будут объединены в восемь интернациональных сборных - Сборных дружбы. В ходе открытой жеребьевки был определен состав сборных, а также игровые позиции для представителей стран-участниц. Команды по восемь человек будут сформированы из мальчиков и девочек, в том числе с ограниченными возможностями.

Для поездки в Санкт-Петербург юные футболисты пробивали серию пенальти. В отобранном азербайджанском клубе «Шахдаг» точнее всех оказался Арзуманов.

В Санкт-Петербурге 1 июля состоится Международный Чемпионат по «Футболу для Дружбы», в рамках которого на поле выйдут команды, состоящие из юных игроков разных национальностей, пола и физических возможностей. В завершение пятого сезона проекта «Футбол для дружбы» участники форума посетят финальный матч Кубка Конфедераций-2017 на стадионе «Санкт-Петербург Арена».

«Инициатива «Газпрома» дает возможность детям со всего мира быть услышанными, и мы всецело поддерживаем цели и ключевые ценности «Футбола для дружбы». Мы рады оказывать содействие всем инициативам организационного комитета программы вплоть до Чемпионата мира ФИФА 2018», - сказал коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок.

«Газпром реализует глобальные проекты, нацеленные в будущее, и «Футбол для дружбы» очень точно этому соответствует. Всего за четыре года количество стран-участниц выросло в восемь раз. В этом году в Санкт-Петербурге встретятся молодые футболисты сразу четырех континентов. Это значит, что ценности нашего социального проекта понятны и важны для детей и подростков на всей планете», - сказал председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

(Автор: Эльчин Гусейнов)