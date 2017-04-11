Стала известна причина произошедшего в Диярбакыре взрыва - ОБНОВЛЕНО

2017-04-11 12:32 | www.apa.az | 3

Стало известно, что врыв произошел в поселке Баглар, во вспомогательном здании полицейского управления Диярбакыра в мастерской по ремонту бронированных автомобилей.

Как сообщает АПА со ссылкой на агентство Doğan, взрыв произошел во время ремонта спецтехники по разгону демонстраций.

Здание мастерской разрушено, на место происшествия прибыли спасатели.

Телеканал NTV сообщил, что 4 человека пострадали, 1 из них находится в тяжелом состоянии.

***

12:17

Сегодня в 10:45 по местному времени в городе Диярбакыр в Турции прогремел мощный взрыв.

Как сообщает АПА со ссылкой на Milliyet, взрыв произошел около полицейской школы на проспекте Эмек в поселке Баглар.

На место происшествия прибыли силы полиции и скорая помощь.