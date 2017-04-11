Автомобиль «Азеравтойол» попал в аварию: Есть раненый

2017-04-11 11:00 | www.oxu.az | 2

В Баку сотрудник ОАО «Азеравтойол» пострадал в результате ДТП.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в Бинагадинском районе.

На участке, известном как «круг Карла Маркса», грузовой автомобиль марки «Газель» столкнулся со служебным автомобилем ОАО «Азеравтойол», управляемым Маарифом Юсифовым, 1963 года рождения. В результате М.Юсифов получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

По факту ведется расследование.

A.M.

