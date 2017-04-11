Турция и Азербайджан намерены открыть совместные туры - посольство

2017-04-11 12:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турция и Азербайджан намереваются открыть совместные туры, сообщил во вторник Trend советник по культуре и пропаганде посольства Турции в Азербайджане Ирфан Чифтчи.

По словам советника, совместные туры могут быть организованы в соседние с Азербайджаном и Турцией страны, в частности сюда могут быть включены Грузия, Узбекистан, Казахстан и Россия. «Наша задача, обеспечить, возможно, более полную интеграцию туристического потенциала Азербайджана с профильным сектором Турции. Так, сегодня туристические компании Турции осуществляют совместные туры в Центральную Азию, Европу и другие регионы. Почему же не создать совместные туры Турция-Азербайджан-Грузия, или совместные путешествия Азербайджана с Турцией в другие страны?», - задался вопросом советник турецкого посольства.

Ирфан Чифтчи добавил, что азербайджанские и турецкие туркомпании ведут переговоры относительно развития подобных туров.

Советник посольства напомнил, что в июне этого года будет открыта железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. «В этой связи в туристическом секторе появятся новые возможности: железнодорожный туризм – прекрасный вид отдыха, и полагаю, компании смогут приступить к работе в этой сфере», - отметил Чифтчи.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)