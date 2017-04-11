Главы МИД Азербайджана и Польши обсудят экономическое сотрудничество стран

2017-04-11 12:49 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Двусторонние экономические отношения с Польшей и интеграция с ЕС будут в числе основных тем, которые обсудят министры иностранных дел Польши и Азербайджана Витольд Ващиковский и Эльмар Мамедъяров во вторник в Варшаве, говорится во вторник в сообщении МИД Польши.

Министры обсудят развитие между двумя странами сотрудничества в экономической сфере, в областях инфраструктуры, транспорта и энергетики.

В ходе визита в Варшаву Эльмар Мамедъяров встретится также со спикером Сейма Мареком Кухциньским, министром морского хозяйства и внутреннего судоходства Мареком Грубарчиком, министром инфраструктуры и развития Анджеем Адамчиком и государственным секретарем Канцелярии президента Кшиштофом Щерским.

В рамках визита Мамедъяров также примет участие во встрече глав МИД стран- членов «Восточного партнерства» и Вышеградской группы.

"Восточное партнёрство" - проект Европейского союза, основная цель которого - развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

"Вышеградская группа " была основана в 1991 году как региональный клуб, нацеленный на укрепление сотрудничества в Восточной и Центральной Европе. В последние три года заседания "четверки" регулярно посещают украинские представители. Участники "Вышеградской четверки" поддерживают заявку Украины на присоединение к НАТО.

(Автор: Себа Агаева)