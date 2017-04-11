На территории Азербайджана сохранится нестабильная погода

2017-04-11 12:48 | www.apa.az | 3

12 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Однако ночью и утром в некоторых районах полуострова возможны кратковременные дожди. Подует умеренный северный ветер, который днем сменится на юго-восточный.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-9°, днем 13-17° тепла, в Баку ночью 7-9°, днем 14-16° тепла.

Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 80-90%, днем 55-65%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 12 апреля на Абшеронском полуострове метеорологические факторы будут колебаться в пределах суточной нормы, и это благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей. Однако 13 апреля атмосферное давление понизится и днем подует порывистый ветер гилавар, что создаст неудобства некоторым людям.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, дожди. В горных районах пойдет снег, ожидается туман. Днем в основном будет без осадков. Подует западный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-10° тепла, днем 17-20° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 6-11° тепла.

Нестабильная погода сохранится до полудня 12 апреля.