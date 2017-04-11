Глава ФСБ рассказал о задержаниях после теракта в Петербурге

2017-04-11 12:55 | www.apa.az | 3

Директор ФСБ Александр Бортников рассказал о расследовании уголовного дела о теракте в метро Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости.

«В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий задержано восемь членов законспирированных террористических ячеек, шесть из которых находились в Санкт-Петербурге, двое — в Москве, все — выходцы из Центральной Азии», — заявил Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета.

По его словам, во время обысков силовики изъяли большое количество оружия и средств поражения. Сейчас спецслужбы ищут организаторов теракта.

Отметим, взрыв на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» прогремел днем 3 апреля. Позднее на станции «Площадь Восстания» нашли самодельную бомбу, замаскированную под автомобильный огнетушитель.

По версии следствия, непосредственным исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Следователи считают, что именно он оставил взрывное устройство на станции «Площадь восстания», а потом взорвал себя в вагоне поезда.