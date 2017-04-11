Словацкие СМИ начнут штрафовать за неполное название Великобритании

2017-04-11 11:10 | www.oxu.az | 2

Словацкое Управление геодезии, картографии и кадастра разослало в местные СМИ напоминание о законе 1995 года, по которому необходимо обеспечивать единообразное использование официальных названий стран в публикациях.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Reuters во вторник, 11 апреля.

Согласно закону, освещающие процесс Brexit СМИ могут быть оштрафованы на сумму до 6600 евро (400 тысяч российских рублей) за использование топонимов «Британия» либо «Великобритания» вместо «Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии». Единственную поблажку оставили для названия «Соединенное Королевство», а также аббревиатурам типа ФРГ.

Со своей стороны, в британском диппредставительстве заявили, что не против употребления в словацких СМИ короткого названия, поскольку даже на логотипе миссии написано «Британское посольство в Братиславе». Тем не менее там отметили, что в случае необходимости название будет приведено в соответствие с местным законодательством.

Reuters отмечает, что, несмотря на официальное название «Словацкая республика», употребление топонима «Словакия» не возбраняется.

Н.О.