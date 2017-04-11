G7 ülkelerinden ortak karar: Esed olmayacak

2017-04-11 14:08 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Suriye konusunun ele alındığı G7 zirvesinin ardından Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault Esad'ın geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Dünyanın sanayileşmiş en büyük 7 ülkesi ve AB'yi bir araya getiren dışişleri bakanları düzeyindeki G7 toplantısı, İtalya'da başladı. Toplantı kapsamında, aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkelerle Suriye oturumu gerçekleşti. Toplantının ardından Fransa Dışişleri Bakanı, G7 ülkeleri Esad'ın Suriye'nin geleceğinde olmayacağı konusunda hemfikir açıklamasında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault "G7 ülkeleri olarak Suriye ve Rusya'ya yaptırım uygulanacağı konusunda hemfikiriz " açıklaması yaptı.