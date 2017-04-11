В Молдове задержали семь человек по делу о коррупции

2017-04-11 12:56 | www.apa.az | 3

По делу о коррупции в Молдове задержаны семь человек, обыски в правительстве и других государственных учреждениях страны продолжаются.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра Анжела Старински.

Ранее в Национальном антикоррупционном центре сообщили, что в правительстве Молдавии проходят обыски по делу о коррупции.

«Офицеры Национального антикоррупционного центра и прокуроры по борьбе с коррупцией задержали этим утром семь человек. Все они проходят по делу о коррупции по факту проведения незаконных тендеров в пользу ряда экономических агентов», — сказала Старински.

По ее словам, на данный момент по всей стране продолжаются обыски, речь идет о более чем 60 населенных пунктах.

«В деле фигурируют примары (мэры – ред.), представители ряда компаний, директоры образовательных учреждений, а также чиновники некоторых органов власти. Операция на данный момент проводится и в правительстве, в некоторых кабинетах министерства экономики, а также в Фонде энергоэффективности», — отметила Старински.