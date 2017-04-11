Состоялась встреча глав МИД Польши и Азербайджана

2017-04-11 13:09 | www.apa.az | 3

Находящийся с визитом в Польше глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился со своим польским коллегой Витольдом Ващиковским.

Как сообщает АПА, по завершению встречи была проведена пресс-конференция.

Напомним, во время визита в Польшу, Эльмар Мамедъяров 12 апреля примет участие в заседании министров иностранных дел Вышеградской группы и стран Восточного сотрудничества. В рамках этого заседания у министра запланированы двусторонние встречи и выступление.