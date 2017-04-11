Страховые сборы азербайджанской A-Qroup выросли на 45%

2017-04-11 12:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2017 года страховая компания A-Qroup собрала премии на сумму 1,62 миллиона манатов, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года почти на 45 процентов (или на 0,5 миллиона манатов).

Как говорится в сообщении компании, распространенном во вторник, традиционно, основная часть общих поступлений компании пришлась на добровольное медицинское страхование и составила 1,48 миллиона манатов.

Объемы премий по КАСКО возросли на 22 процента, по страхованию имущества - на 33 процента, а сборы по страхованию выезжающих за рубеж увеличились на шесть процентов.

Результаты отчетного периода компании демонстрируют стабильную положительную динамику, отмечается в сообщении.

СК A-Qroup продолжает оставаться компанией, заботящейся о своих клиентах и обеспечивающей им высококвалифицированный сервис, соответствующий мировым стандартам.

Официальный курс на 11 апреля составляет 1,7031 AZN/USD.