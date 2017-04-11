На юго-востоке Турции прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие (Обновлено) (ФОТО/ВИДЕО)

2017-04-11 12:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ (GMT+4) - Взрыв произошел в ходе ремонта полицейского бронетранспортера, в результате чего пострадало четыре человека, передают турецкие СМИ.

Раненые доставлены в ближайшие больницы. После взрыва одно из расположенных рядом зданий обрушилось. На месте обрушившегося здания работают спасатели.

12:18(GMT+4) - Взрыв прогремел рядом с отделением полиции быстрого реагирования, сообщает телеканал NTV.

По данным телеканала в результате взрыва имеются раненые, число которых не сообщаются.

12:02 (GMT+4) - В районе Баглар в провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции прогремел мощный взрыв, сообщают во вторник турецкие СМИ.

На место взрыва направлены, представители силовых ведомств, спасатели и бригады медслужбы.

(Автор: Орхан Гулузаде)

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