Госкомстат: Цены на продукцию сельхозпроизводителей в Азербайджане за год выросли на 10%

2017-04-11 13:10 | www.apa.az | 3

Цены на продукцию сельхозпроизводителей в Азербайджане в I квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 10%.

Как сообщили АПА-Экономикс в Госкомитете по статистике, в январе-марте 2017 года цены на продукцию животноводства по сравнению с январем-мартом 2016 года выросли на 11,8%, на продукцию растениеводства – на 8,6%.

В марте 2017 года цены на продукцию сельхозпроизводителей по сравнению с февралем подорожали на 1,3%, в том числе на продукцию животноводства – на 3,2%, тогда как на продукцию растениеводства цены подешевели на 0,6%.

В сфере растениеводства в марте по сравнению с февралем спад цен зафиксирован на ячмень, пшеницу, яблоки, фундук, рост цен – на каштаны, грецкий орех, гранат, фасоль, тыкву и чеснок. В сфере животноводства в марте подешевели молоко, говядина, баранина и мясо птицы.