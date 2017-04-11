В Азербайджане спрос банков на валюту сократился до минимума

2017-04-11 11:26 | www.oxu.az | 2

Коммерческие банки могут не полностью раскупить средства, выставленные на сегодняшний валютный аукцион, проводимый Центробанком Азербайджана (ЦБА) и Государственным нефтяным фондом (SOFAZ).

Как передает Oxu.Az, аналитическая группа Report заявляет, что на последнем валютном аукционе 6 апреля коммерческие банки раскупили примерно 7 миллионов из выставленных на аукцион 35 млн долларов.

Это дает основания прогнозировать, что на сегодняшнем или ближайших аукционах выставленные средства могут вообще быть не раскуплены.

Другая причина заключается в том, что население выставляет большой объем средств на продажу на рынке наличной валюты.

Именно излишнее валютное предложение привело к значительному снижению курса доллара на рынке наличной валюты по сравнению с официальным курсом.

Так, на сегодняшний день официальный курс ЦБА составляет 1,7031 маната за доллар, а на рынке наличной валюты курс продажи доллара находится на отметке 1,6500 маната, что ниже официального курса примерно на 3%.

Аналитическая группа «Report» предполагает, что на сегодняшнем аукционе официальный курс доллара упадет ниже 1,70 маната.

У.А.

