В Азербайджане упрощена процедура предоставления электронных счет-фактур
2017-04-11 13:01 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Упрощена процедура предоставления электронных счет-фактур в налоговые органы Азербайджана, говорится во вторник в сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.
По данным ведомства, согласно изменениям в налоговый кодекс страны с первого апреля счет-фактуры предоставляются в налоговые органы в электронной форме.
Для составления счет-фактуры налогоплательщик должен зайти в раздел "онлайн делопроизводство и электронная налоговая счет-фактура" (e-VHF) на странице e-taxes.gov.az и выбрать раздел "электронная накладная" (e-Qaimə). Затем следует указать необходимые данные, составить документ и направить его в ведомство.
Эти же операции налогоплательщик может осуществить в офлайн с помощью специального программного обеспечения "eFP 1.1.3", который можно скачать на сайте e-taxes.gov.az.
Подготовленная посредством софта счет-фактура подписывается клиентскими программами "E-imzalayıcı" либо "Asan DOC". Данные дистрибутивы доступны для скачивания на странице e-imza.az и asanimza.az.
Для того чтобы загрузить в систему готовый документ, необходимо используя "е-подпись" или "Asan Imza" зайти в подраздел "e-Qaimə" в разделе "онлайн делопроизводство и электронная налоговая счет-фактура" и кликнуть в линк "Отправить пакет".
Каждой загруженной электронной счет-фактуре присваивается серия и номер, который направляется на электронный адрес налогоплательщика.
Руководство пользователя и необходимые программы доступны по следующим ссылкам:
(Автор: Гусейн Велиев)
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