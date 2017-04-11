В Азербайджане упрощена процедура предоставления электронных счет-фактур

2017-04-11 13:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Упрощена процедура предоставления электронных счет-фактур в налоговые органы Азербайджана, говорится во вторник в сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

По данным ведомства, согласно изменениям в налоговый кодекс страны с первого апреля счет-фактуры предоставляются в налоговые органы в электронной форме.

Для составления счет-фактуры налогоплательщик должен зайти в раздел "онлайн делопроизводство и электронная налоговая счет-фактура" (e-VHF) на странице e-taxes.gov.az и выбрать раздел "электронная накладная" (e-Qaimə). Затем следует указать необходимые данные, составить документ и направить его в ведомство.

Эти же операции налогоплательщик может осуществить в офлайн с помощью специального программного обеспечения "eFP 1.1.3", который можно скачать на сайте e-taxes.gov.az.

Подготовленная посредством софта счет-фактура подписывается клиентскими программами "E-imzalayıcı" либо "Asan DOC". Данные дистрибутивы доступны для скачивания на странице e-imza.az и asanimza.az.

Для того чтобы загрузить в систему готовый документ, необходимо используя "е-подпись" или "Asan Imza" зайти в подраздел "e-Qaimə" в разделе "онлайн делопроизводство и электронная налоговая счет-фактура" и кликнуть в линк "Отправить пакет".

Каждой загруженной электронной счет-фактуре присваивается серия и номер, который направляется на электронный адрес налогоплательщика.

Руководство пользователя и необходимые программы доступны по следующим ссылкам:

- руководство пользователя

- необходимые программы

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev