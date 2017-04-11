Azercell Teleсom представляет новый проект

2017-04-11 13:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - С каждым днем мы все меньше и меньше встречаем людей, удобно расположившихся с книжкой в руках в тихом уголке и наслаждающихся чтением. Причинами этого могут быть нехватка времени, усталость, нежелание носить с собой книгу и многое другое. С другой стороны, новые технологии, современные устройства и, самое главное, интернет вошли в нашу жизнь с такой скоростью, что у нас совсем не остается времени для наших старых полезных привычек. Принимая все это во внимание, Azercell Telecom представляет новый проект для книголюбов под названием «Молодежь читает». В рамках этого проекта организуются дни чтения. Проект ставит своей целью повысить культуру чтения среди молодёжи, способствовать популяризации местных авторов, а также предложить интеллектуальный вид отдыха в нашей динамичной жизни. В дни чтения в кафе “Starbucks Azerbaijan” в Genclik Mall книголюбам будут зачитываться произведения, включенные в приложение Bookmate, представленное Azercell 2 года назад. Отметим, что чтецы будут отобраны среди молодых людей путем конкурса. С условиями конкурса можно ознакомиться на официальной странице Azercell в Facebook.

Отметим, что до сегодняшнего дня Azercell претворила в жизнь несколько проектов для развития культуры чтения и повышения интереса к книгам в нашей стране. Посредством приложения Bookmate, представленного Azercell в 2015 году, абоненты получили возможность без ограничений читать книги на азербайджанском, русском, английском, турецком и многих других иностранных языках. Мобильная библиотека, представленная Azercell, обеспечивает доступ к более чем 690 000 книгам.

Таким образом, если вы тоже хотите стать одним из чтецов проекта «Молодежь читает», следите за новостями на официальной странице Azercell в Facebook и присоединяйтесь к конкурсу!

Лидер в сфере мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор ненефтяного сектора ООО Azercell Telecom было основано в 1996 году. Сеть компании, на долю которой приходятся 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона человек выбирают в качестве оператора Azercell. Мобильный оператор Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM-технологии, систему предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентскую службу онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих три службы из одной точки, мобильную электронную услугу "АСАН Имза" и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем Opensignal и Testmy.net, измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам продемонстрировала самые высокие показатели.